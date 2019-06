Трамп посоветовал прочитать его новую биографию

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам прочитать новую книгу «Отличная сделка. Мои десять лет битв и побед с Трампом» («The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump»).

«Она [книга] замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг, где автор и понятия не имел, кто я», — написал он в своем Twitter.

Джордж Сориал проработал в Trump Organization свыше десяти лет и покинул компанию в 2017 году. Как указывается в аннотации книги на Fox News, будучи личным юристом президента, Сориал «увидел настоящего Трампа, начиная от шоу «Кандидат», заканчивая инаугурацией».

Книга появилась в продаже в США во вторник. Издание доступно для покупки на сайте Amazon за $18,89.