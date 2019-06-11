Суд продлил домашний арест мажоритарию «Югры» Хотину по делу о хищении

Басманный суд Москвы продлил до 18 сентября домашний арест бывшему главному акционеру лишенного лицензии банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении 7,5 млрд руб., передает ТАСС.

Кроме него, суд на тот же срок продлил домашний арест двум другим фигурантам дела — экс-президенту банка «Югра» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву. Отмечается, что наложенные на них ограничения остались в силе. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Никто из фигурантов дела не признает вину.

Хотина задержали в апреле 2019 года по подозрению в хищении. В документах временной администрации «Югры», назначенной ЦБ, указывалось, что Банк России несколько раз обращался в правоохранительные органы в связи с этим банком. Позже из изложенных СК материалов дела стало известно, что уголовное дело против Хотина завели после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.