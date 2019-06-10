Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении

Информация о внутреннем кровотечении у продюсера Бари Алибасова ошибочна. Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин, передает «РИА Новости».

О том, что у Алибасова, остающегося в тяжелом состоянии, открылось кровотечение, сообщали Telegram-канал Mash и РЕН ТВ.

«Эта информация не соответствует действительности… Действительно, врачи сказали, что Бари Каримович очнулся, ненадолго открыл глаза, спросил про кота, и сейчас он снова спит. Видимо, они добавляют лекарство, я точно не знаю, нам не говорят. Врачи делают свою работу», — сказал Горжанкин.

Ранее Горжанкин сообщал, что Алибасова пока не удается вывести из состояния медикаментозного сна, хотя врачи уже прекращают подавать ему препараты. Сын продюсера Бари Алибасов-младший, в свою очередь, сообщал, что его отец 10 июня ненадолго очнулся.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. По словам его сына, это произошло после того, как на студии он, перепутав стаканы, случайно выпил вместо сока жидкость для очистки труб. Из-за этого у него возник химический ожог кишечника и дыхательных путей.