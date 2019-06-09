Роспотребнадзор заявил о планах проверить «Крот» на соответствие ГОСТу

Роспотребнадзор проверит на соответствие ГОСТу средство для прочистки труб «Крот», которым отравился продюсер и лидер группы «На-На» Бари Алибасов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка будет проведена на соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа. Отмечается, что потребитель имеет право рассчитывать на предоставление достоверной информации о приобретаемых товарах, оказываемых услугах и выполняемых по его заказу работах.

Ранее PR-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу. Он отметил, что такое заключение было сделано в апреле 2019 года по просьбе женщины, перепутавшей «Крот» с пищевым продуктом. В результате женщина умерла спустя десять дней после того, как выпила жидкость для прочистки труб.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, перепутав жидкость в стакане с жидкостью «Крот», оставленной в его квартире в Мерзляковском переулке. Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в отделении токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.