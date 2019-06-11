Адвокаты журналиста Голунова обжаловали его домашний арест

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловала его домашний арест. Об этом ТАСС рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Полиция сообщала, что при себе у него были запрещенные вещества, еще несколько свертков и весы позднее, как заявляли правоохранительные органы, нашли при обыске в его квартире. Никулинский районный суд 8 июня поместил журналиста под домашний арест на два месяца.

Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Журналист отрицает вину и говорит, что не употреблял наркотики. В редакции «Медузы» связывают произошедшее с профессиональной деятельностью журналиста.

Сам Голунов на суде связывал случившееся с его расследованием о похоронном бизнесе и сказал о поступавших ему угрозах.

