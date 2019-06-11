ЦИК Казахстана назвала явку на президентских выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 -0,03 EUR Бирж. 73,28 -0,18 Brent 62,88 -0,63% USD Нал. 65,14 64,23 EUR Нал. 73,67 72,72 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1317 -0,0018 BTC/USD Бирж. 7 924,40 -95,50 IMOEX 2 742,59 +0,48% RTSI 1 335,71 +0,74% DJIA 26 062,68 +0,30% Nasdaq 7 823,17 +1,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 10 июн, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 10 июн, 13:36
Россияне назвали главные символы страны Общество, 09:37 Business talk: как выйти из бизнеса и передать его детям РБК и Сбербанк Первый, 09:34 Су-27 перехватил над Балтикой самолеты США и Швеции во время учений НАТО Политика, 09:30 В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт Общество, 09:30 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 09:04 CEO Acronis — РБК: «90% мировых мозгов живут намного хуже, чем в России» Экономика инноваций, 09:00  «Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб. Бизнес, 09:00 ЦИК Казахстана назвала явку на президентских выборах Политика, 08:59 СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Общество, 08:48 В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м Общество, 08:45 Как «контрол фрик» Армани воскрешает свою империю — Bloomberg Pro, 08:35 Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы Общество, 08:35 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 08:34 Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры» Финансы, 08:30
Политика ,  
0 
ЦИК Казахстана назвала явку на президентских выборах

Явка на выборах президента Казахстана, которые прошли 9 июня, составила 77,5%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. В голосовании участвовали 9 274 110 человек.

По итогам выборов среди семи кандидатов лидером стал Касым-Жомарт Токаев, он набрал 70,96% голосов. Следом за ним идет Амиржан Косанов, ему удалось получить 16,23%. Остальные не смогли собрать больше 5% голосов.

Датой инаугурации нового президента ЦИК выбрала 12 июня.

Во время выборов в Казахстане прошли несогласованные акции протеста. Полиция задержала около 500 человек. Они протестовали против недемократичных выборов с заранее предопределенным результатом.

Наблюдатели ШОС заявили, что не нашли никаких нарушений, и признали выборы прозрачными и достоверными. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали «абсолютные нарушения фундаментальных свобод».

Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана

Бывший президент Нурсултан Назарбаев, который правил страной 30 лет, 19 марта сложил свои полномочия и назначил Токаева временно исполняющим его обязанности. Он до этого был председателем верхней палаты парламента. Токаев предложил провести внеочередные выборы и переименовать столицу Казахстана Астану в Нур-Султан в честь экс-президента.
 

Теги: Казахстан, Выборы, явка, ЦИК
Материалы по теме
ЦИК Казахстана назвала дату инаугурации Токаева
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter