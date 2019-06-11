ЦИК Казахстана назвала явку на президентских выборах

Явка на выборах президента Казахстана, которые прошли 9 июня, составила 77,5%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. В голосовании участвовали 9 274 110 человек.

По итогам выборов среди семи кандидатов лидером стал Касым-Жомарт Токаев, он набрал 70,96% голосов. Следом за ним идет Амиржан Косанов, ему удалось получить 16,23%. Остальные не смогли собрать больше 5% голосов.

Датой инаугурации нового президента ЦИК выбрала 12 июня.

Во время выборов в Казахстане прошли несогласованные акции протеста. Полиция задержала около 500 человек. Они протестовали против недемократичных выборов с заранее предопределенным результатом.

Наблюдатели ШОС заявили, что не нашли никаких нарушений, и признали выборы прозрачными и достоверными. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали «абсолютные нарушения фундаментальных свобод».