Наблюдатели ШОС не увидели нарушений на выборах президента Казахстана

В Казахстане во время президентских выборов наблюдатели ШОС не обнаружили на избирательных участках нарушений, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов. Об этом журналистам рассказал глава миссии, генеральный секретарь Владимир Норов, передает ТАСС.

«Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — сказал Норов.

Генсек, однако, сообщил, что «миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли оказать влияние на результаты выборов». Наблюдатели добавили, что жалоб от проигравших кандидатов в президенты не поступало.

Во время выборов в Казахстане проходили несанкционированные митинги. Полиция задержала около 500 человек. Как рассказал «РИА Новости» первый замглавы МВД Марат Кожаев, при задержании не применялись спецсредства. Участники акций считают выборы недемократичными, с заранее предопределенным результатом.