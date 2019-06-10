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Политика ,  
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Наблюдатели ШОС не увидели нарушений на выборах президента Казахстана

В Казахстане во время президентских выборов наблюдатели ШОС не обнаружили на избирательных участках нарушений, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов. Об этом журналистам рассказал глава миссии, генеральный секретарь Владимир Норов, передает ТАСС.

«Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — сказал Норов.

Генсек, однако, сообщил, что «миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли оказать влияние на результаты выборов». Наблюдатели добавили, что жалоб от проигравших кандидатов в президенты не поступало. 

Политика
Как в Казахстане выбирали президентом не Назарбаева

Во время выборов в Казахстане проходили несанкционированные митинги. Полиция задержала около 500 человек. Как рассказал «РИА Новости» первый замглавы МВД Марат Кожаев, при задержании не применялись спецсредства. Участники акций считают выборы недемократичными, с заранее предопределенным результатом.

Внеочередные выборы в Казахстане прошли 9 мая. На 20:00 (17:00 мск) явка, по данным ЦИК, была 77%, больше всего избирателей отдали свой голос в Алматинской области (89%). В выборах участвовали семь кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan. По предварительным данным ЦИК, он лидирует с 70,76% голосов.

Политика
Назарбаев объявил об отставке правительства в интересах народа Казахстана

Президентские выборы стали в Казахстане шестыми по счету. Бывший президент Нурсултан Назарбаев добровольно ушел в отставку после 30-летнего правления страной. Своим преемником он назначил Токаева, который до этого был председателем верхней палаты парламента. После назначения тот предложил провести внеочередные выборы, а также переименовать столицу Казахстана Астану в Нур-Султан в честь экс-президента.

Теги: Казахстан, выборы президента, нарушения, наблюдатели
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