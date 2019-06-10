ЦИК Казахстана назвала дату инаугурации Токаева

Инаугурация избранного президента Казахстана Касы-Жомарта Токаева состоится в среду, 12 июня. Об этом пишет Tegrinnews.kz со ссылкой на заседание местной ЦИК по подведению окончательных итогов внеочередных выборов.

Ранее о планах провести инаугурацию 12 июня говорил сам Токаев. «Инаугурацию президента планируем провести 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет», — говорил он.

Токаев, которого после ухода с поста президента публично поддержал Нурсултан Назарбаев, набрал на выборах 70,96%, или 6 539 715 голосов.

Помимо Токаева в выборах участвовали еще шесть кандидатов. Второе место занял оппозиционер Амиржан Косанов, который выступает за защиту свободы слова и СМИ и публикацию данных о госслужащих. Он набрал 16,23%. Кроме того, 5,05% набрала первая в истории Казахстана женщина-кандидат Дания Еспаева.