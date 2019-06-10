Адвокат сообщил об отказе суда Мамаеву встретиться с детьми

Адвокат сообщил об отказе суда Мамаеву встретиться с детьми

Суд отказал осужденному футболисту Павлу Мамаеву во встрече с детьми, пишет RT со ссылкой на его адвоката Игоря Бушманова.

Юрист отметил, что суд при этом разрешил приехать в СИЗО супруге игрока Алане Мамаевой. Уточняется, что футболист не видел детей с момента ареста в октябре.

В начале мая Мамаев, а также футболист «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий получили до полутора лет колонии (фактические сроки меньше, так как футболисты ожидали приговора в СИЗО).

Прокуратура обжаловала приговор, то же самое сделали адвокаты футболистов. Суд рассмотрит жалобы 13 июня.