Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

Рассмотрение жалоб на вынесенный Пресненским районным судом приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву назначено на 13 июня, сообщили РБК в пресс-службе Московского городского суда.

Представитель Мосгорсуда пояснил, что в этот день состоится рассмотрение как апелляционного представления прокурора, так и апелляционных жалоб адвокатов осужденных, в том числе брата Александра Кокорина Кирилла и футболиста-любителя Александра Протасовицкого.

«Рассмотрение состоится 13.06.2019 года 11:00 с доставкой осужденных в зал судебного судебного заседания», — добавил собеседник РБК.

Все четверо осужденных были арестованы в октябре прошлого года после двух драк в центре Москвы с водителем ведущей «Первого канала» и двумя чиновниками. 8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима каждого, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам лишения свободы. Вынесенный судом приговор обжаловали и прокуратура, и адвокаты.