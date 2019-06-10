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Евро/Доллар $1,16 (+2,65%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
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Представитель Алибасова сообщил о состоянии здоровья продюсера

Продюсер Бари Алибасов, госпитализированный с ожогами дыхательных путей и кишечника, не вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом со ссылкой на сына продюсера Бари Алибасова-младшего РБК сообщил PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Сегодня, 10 июня, Бари Алибасов, находящийся в НИИ им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна», — заявил он, отметив, что врачи пока не говорят, с чем связана такая задержка.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей, — вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — добавил он.

Ранее об осложнениях со здоровьем у продюсера сообщил его сын. По словам Алибасова-младшего, у отца «неправильно зарастает один из ожогов», из-за чего «кишечник может закупориться». Остальных деталей о состоянии Алибасова он не привел. В состоянии медикаментозного сна продюсер находится четвертый день.

Общество
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. По словам его сына, это произошло после того, как на студии он, перепутав стаканы, случайно выпил вместо сока жидкость для очистки труб. Позже Алибасов-младший рассказывал, что врачи смогли справиться с ожогами дыхательных путей у продюсера, однако с ожогом кишечника справиться им пока не удалось.

Позже Горожанкин сообщил, что специалисты из центра по проведению судебных экспертиз проверили упаковку средства для прочистки труб «Крот» (именно эту жидкость выпил Алибасов). По данным представителя продюсера, они пришли к выводу, что упаковка средства не соответствует требованиям российского законодательства. Проверить ее на соответствие ГОСТу позже пообещал Роспотребнадзор.

Теги: госпитализация, продюсер, НИИ им. Склифософского, новости РБК
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