Представитель Алибасова сообщил о состоянии здоровья продюсера

Продюсер Бари Алибасов, госпитализированный с ожогами дыхательных путей и кишечника, не вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом со ссылкой на сына продюсера Бари Алибасова-младшего РБК сообщил PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Сегодня, 10 июня, Бари Алибасов, находящийся в НИИ им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна», — заявил он, отметив, что врачи пока не говорят, с чем связана такая задержка.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей, — вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — добавил он.

Ранее об осложнениях со здоровьем у продюсера сообщил его сын. По словам Алибасова-младшего, у отца «неправильно зарастает один из ожогов», из-за чего «кишечник может закупориться». Остальных деталей о состоянии Алибасова он не привел. В состоянии медикаментозного сна продюсер находится четвертый день.