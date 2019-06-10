Сын Алибасова сообщил об осложнениях у отца из-за ожога

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Комсомольской правде», что у его отца неправильно зарастает один из ожогов.

Он пояснил, что продюсер четвертый день находится в медикаментозном сне для восстановления организма. Сын Алибасова указал, что с дыхательными путями и желудком проблем нет.

«Главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — сказал сын Алибасова.

Алибасова госпитализировали 4 июня. Его сын позднее рассказал, что продюсер на студии выпил жидкость для очистки труб, перепутав стаканы. 6 июня стало известно, что Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна. Сын продюсера говорил, что врачи смогли справиться с ожогами дыхательных путей, однако с ожогом кишечника справиться пока не удалось.