Представитель Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты центра по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» не соответствует требованиями российского законодательства. Об этом РБК сообщил PR-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, данное заключение было сделано в апреле 2019 года. В центр обратились родственники женщины, которая, как и Алибасов, выпила «Крот», перепутав жидкость с пищевым продуктом, и через десять дней умерла в НИИ им. Склифосовского.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России», — рассказал Горжанкин.

PR-директор отметил, что, согласно экспертизе, упаковка «Крота» «не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара», а маркировка товара противоречит нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

В частности, на бутылке отсутствует описание опасности (сигнальное слово или краткая характеристика), предупредительные надписи в виде текстов и символов, а также не указаны условия хранения и способы утилизации средства, уточнил представитель Алибасова.