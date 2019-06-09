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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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Представитель Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты центра по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» не соответствует требованиями российского законодательства. Об этом РБК сообщил PR-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, данное заключение было сделано в апреле 2019 года. В центр обратились родственники женщины, которая, как и Алибасов, выпила «Крот», перепутав жидкость с пищевым продуктом, и через десять дней умерла в НИИ им. Склифосовского.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России», — рассказал Горжанкин.

PR-директор отметил, что, согласно экспертизе, упаковка «Крота» «не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара», а маркировка товара противоречит нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

В частности, на бутылке отсутствует описание опасности (сигнальное слово или краткая характеристика), предупредительные надписи в виде текстов и символов, а также не указаны условия хранения и способы утилизации средства, уточнил представитель Алибасова.

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Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского 4 июня. По словам сына продюсера, он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Алибасов получил ожоги пищевода, желудка и кишечника. Сейчас он находится в медикаментозном сне.

Родственники Бари Алибасова намерены подать в суд на производителя «Крота» — ООО «АМС Медиа».

Теги: госпитализация, отравление, ожоги, знаменитости, новости РБК
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