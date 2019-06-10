Российских журналистов не пустили в Молдавию

Съемочную группу мультимедийного информационного центра «Известия» не пустили в Молдавию в ночь на 10 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе информационного центра.

«Поехала съемочная группа, на границе их не пропустили», — сказала представитель «Известий». По ее словам, по состоянию на 10:45 мск, журналистам не позволили въехать в страну. Группа отправилась в командировку.

Подробности и причины отказа не сообщаются.

Проблемы со въездом в страну возникли и у съемочной группы «Пятого канала». Однако после проверки документов им пересечь границу, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы пограничной полиции Раису Новицки.

В середине февраля в Молдавию не пустили съемочные группы НТВ и «Россия 1». У них были запланированы интервью с президентом Игорем Додоном.