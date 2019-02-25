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Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции Итоги выборов не позволят его партии сформировать правительство
На парламентских выборах в Молдавии победила пророссийская Партия социалистов с 31% голосов. Но она не сможет сформировать правящую коалицию и останется в оппозиции, так что отношения двух стран не изменятся, говорят эксперты
Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

​Как выступили на выборах пророссийские силы

24 февраля в Молдавии прошли выборы в парламент; избирательный порог в 6% преодолели четыре политические силы. По предварительным данным (после подсчета 99,44% голосов), на первом месте с 31,22% — пророссийская Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента республики Игоря Додона (он возглавлял партию до 2016 года), второе и третье места заняли сторонники интеграции в ЕС и сближения с НАТО — блок ACUM (26,66%) и правящая Демократическая партия, возглавляемая бизнесменом Владимиром Плахотнюком (23,73%). Четвертое место заняла партия «Шор», которой руководит бизнесмен Илан Шор, приговоренный судом первой инстанции к семи годам лишения свободы по делу о краже $1 млрд из трех молдавских банков (8,35%).

Одновременно в стране прошел консультативный референдум. На нем были поставлены вопросы о сокращении числа депутатов парламента до 61 и возможности отзыва избирателями депутата. Оба предложения были поддержаны большинством.

Явка составила 49,22%. Выборы впервые проходили по смешанной системе: 50 депутатов избирали по партийным спискам, 51 — в одномандатных округах. Партия социалистов (ПСРМ) и Демократическая партия согласовали введение смешанной избирательной системы в 2017 году, до этого в стране действовала пропорциональная система. По результатам голосования в одномандатных округах, в парламент кроме прочих прошли глава ПСРМ Зинаида Гречаный (она возглавила партию, когда Додон приостановил в ней членство в связи с избранием президентом), Владимир Плахотнюк, Илан Шор.

По предварительным подсчетам, социалисты получат в парламенте 33 места, Демпартия — 31 место, блок ACUM — 26 мест, партия «Шор» — восемь мест. Кроме того, в парламент попадут три независимых кандидата, два из них баллотировались по одномандатным округам в Приднестровье.

«Для Партии социалистов и президента Додона показанный результат — очевидный провал. В 2016 году за него как за президента проголосовало 880 тыс. избирателей, а в этот раз его партию поддержали только 430 тыс.», — сказал РБК глава молдавского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. На выборах пять лет назад, которые полностью проходили по партийным спискам, социалисты победили с 20,51%, получив 25 мест в парламенте.

Какова перспектива коалиционного правительства

Так как ни одна из партий не получила большинства в 101-местном парламенте, для формирования правительства необходима коалиция. Если партиям не удастся договориться, парламент переизберут. О готовности начать переговоры по формированию коалиции с любым из конкурентов уже заявили Плахотнюк и Шор. Блок ACUM, который призывает освободить страну от олигархии, перед выборами заявил, что не намерен создавать альянс ни с демократами, ни с социалистами. От союза с Демпартией отказываются и социалисты.

Хотя на предыдущих выборах социалисты также получили больше всех голосов, правящее большинство в итоге сформировала Демократическая партия. Тогда она получила 19 депутатских мандатов, но уже через год контролировала больше пятидесяти, переманив на свою сторону депутатов из других фракций, в том числе 14 бывших членов Партии коммунистов, также выступающей за сближение с Москвой.

Владимир Плахотнюк (Фото: Zuma / ТАСС)

Скорее всего, объединятся фракции Плахотнюка и Шора, говорит директор молдавского Института публичной политики Аркадий Барбарошие​, тогда у них будет около 40 мандатов — до формирования парламентского большинства им нужно будет еще 11 голосов. Плахотнюк перетянет депутатов из Социалистической партии и ACUN, говорит эксперт. Чтобы сформировать коалицию, депутаты-социалисты и члены блока ACUN выйдут из фракций, станут независимыми и войдут в коалицию с демократами, прогнозирует Барбарошие. ПСРМ же, уверен эксперт, не сможет сформировать парламентское большинство, так как ACUN не войдет с ними в коалицию. Коалиция будет создана за счет переманивания Демпартией различными методами на свою сторону независимых депутатов и депутатов других партий, согласен Кульминский.

Сценарий с досрочными выборами Барбарошие называет одним из возможных, но пока маловероятным. Лидер социалистов Зинаида Гречаный в понедельник заявила, что в ПСРМ не уверены, что кому-то удастся сформировать большинство, поэтому возможны новые досрочные выборы.

Как изменятся отношения с Россией

В 2016 году, когда Игорь Додон выиграл президентские выборы, он поставил цель обеспечить победу ПСРМ на выборах в парламент, чтобы изменить внешнеполитический вектор страны. Додон говорил о намерении отказаться от Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и стремлении вступить в Евразийский экономический союз. В Кремле президента Додона поддерживали. За два года и 16 совершенных им визитов в Россию стороны договорились об амнистии для трудовых мигрантов из Молдавии, о восстановлении поставок овощей, фруктов и вина. Кишинев также получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Одновременно продолжалось публичное противостояние Додона и Москвы с молдавским правительством. Конституционный суд республики несколько раз временно отстранял Додона от должности, что позволяло председателю парламента подписывать решения, вызывавшие критику как Додона, так и российский властей. Именно таким образом в прошлом году был подписан закон о запрете трансляции российских новостей на молдавских телеканалах. Вместе с тем Додон на встречах в России неоднократно говорил, что ситуация изменится, когда в стране пройдут парламентские выборы. На то, что российские усилия будут оценены молдавскими избирателями, надеялся и Путин. «Мы очень надеемся, что люди это увидят, оценят и поддержат силы в стране, которые нацелены на строительство российско-молдавских отношений», — говорил российский лидер в 2017 году.

Как сообщал РБК, за два дня до нынешних выборов МВД России сообщило, что Владимир Плахотнюк подозревается в организации схемы вывода 37 млрд руб. из России​ по так называемой молдавской схеме. Демократическая партия Молдавии сразу назвала уголовное дело грубым вмешательством России в парламентские выборы.​

В ближайшее время на молдавском направлении российской политики вряд ли последуют кардинальные изменения, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин: «Нужно подождать, как будут развиваться события, какая коалиция будет сформирована по итогам. К тому же говорить о том, что Додон проиграл, не приходится, ведь его партия получила первый результат по партийным спискам».

Политику поддержки пророссийских сил, в том числе ПСРМ и президента Додона, нужно продолжать, уверен председатель комитета по делам СНГ российской Госдумы Леонид Калашников. По его словам, итоги голосования — это «поддержка курса на развитие связей с Россией и Евразийским экономическим союзом», из чего он делает вывод, что «российская политика работает».

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Молдавия, Выборы, Владимир Плахотнюк, Приднестровье
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