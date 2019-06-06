Представитель Алибасова сообщил о медикаментозном сне продюсера

Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна. Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин.

«Сегодня утром Бари Каримович был введет в искусственный сон. Это нормальная восстановительная процедура. Это не стоит путать с комой. Просто после ожога и сопутствующих процедур его организму требуется отдых, и врачи приняли решение ввести его в состояние сна», — заявил он, отметив, что продюсер проспит сутки-двое.

Горожанкин также опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в ближайшее время Бари Алибасов должен перенести трахеостомию.

«В ближайшие дни операции не будет, по крайней мере в ближайшие несколько дней. И мы не знаем, кто эту информацию распространяет, откуда она появляется в сети», — отметил он.