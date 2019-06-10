Голикова заявила об эффекте соцконтрактов только в трети случаев

В 2018 году господдержку в форме соцконтракта получили 309 тыс. семей в регионах, однако эффект она дала только в трети случаев, заявила в интервью «Известиям» вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она пояснила, что в настоящий момент такая господдержка реализуется только на региональном уровне, на федеральном она будет вводиться с 2020 года. «Пока по проектам, которые реализуют регионы, эффект распространяется на 35% семей, вошедших в эту программу», — пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что уровень бедности по итогам 2018 года составил 12,9%, количество бедных с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек. Голикова указала, что только посредством пособий и мер соцподдержки проблему бедности не решить, речь идет о темпах экономического роста.

Зимой Голикова говорила, что самым бедным российским регионом является Тыва. В этом регионе наблюдается «беспрецедентный уровень» — более 41% от численности населения, указывала она.