Голикова заявила о модернизации социального контракта для бедных россиян

Правительство с 2020 года модернизирует механизм социального контракта, направленный на поддержку бедных россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

​Татьяна Голикова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Механизм социального контракта будет модернизирован, а масштабы его применения в России увеличены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК. Помимо финансовой поддержки нуждающимся гражданам в соцконтракт будут добавлены положения о диспансеризации и вакцинации.

«Правительством запланировано усовершенствование механизма социального контракта и расширение практики его применения», — заявила вице-премьер, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Соцконтракт заключается между малоимущей семьей и органом социальной защиты. Государство предоставляет финансовую поддержку, оказывает помощь в трудоустройстве и повышении квалификации. В свою очередь, граждане берут на себя обязательства пройти переобучение, найти работу, развивать личное хозяйство, обеспечивать свою семью и детей устойчивым доходом. Таким образом, главная цель социального контракта — создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из трудной жизненной ситуации.

«В перспективе в социальный контракт помимо финансовой поддержки будут интегрированы новые положения, направленные в том числе на сохранение здоровья граждан, в том числе на прохождение ими диспансеризации, вакцинации, а также принятие решений и продление социального контракта на такой период, который бы дал возможность устойчиво семье, человеку выйти из бедности», — сообщила Голикова.

Модернизированный механизм соцконтракта, уже с соответствующей поддержкой из федерального бюджета, заработает с 1 января 2020 года, подчеркнула она.