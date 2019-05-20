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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Экономика ,  
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Голикова заявила о модернизации социального контракта для бедных россиян
Правительство с 2020 года модернизирует механизм социального контракта, направленный на поддержку бедных россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
​Татьяна Голикова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Механизм социального контракта будет модернизирован, а масштабы его применения в России увеличены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК. Помимо финансовой поддержки нуждающимся гражданам в соцконтракт будут добавлены положения о диспансеризации и вакцинации.

«Правительством запланировано усовершенствование механизма социального контракта и расширение практики его применения», — заявила вице-премьер, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Соцконтракт заключается между малоимущей семьей и органом социальной защиты. Государство предоставляет финансовую поддержку, оказывает помощь в трудоустройстве и повышении квалификации. В свою очередь, граждане берут на себя обязательства пройти переобучение, найти работу, развивать личное хозяйство, обеспечивать свою семью и детей устойчивым доходом. Таким образом, главная цель социального контракта — создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из трудной жизненной ситуации.

«В перспективе в социальный контракт помимо финансовой поддержки будут интегрированы новые положения, направленные в том числе на сохранение здоровья граждан, в том числе на прохождение ими диспансеризации, вакцинации, а также принятие решений и продление социального контракта на такой период, который бы дал возможность устойчиво семье, человеку выйти из бедности», — сообщила Голикова.

Модернизированный механизм соцконтракта, уже с соответствующей поддержкой из федерального бюджета, заработает с 1 января 2020 года, подчеркнула она.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству софинансировать из федерального бюджета расходы регионов на помощь бедным россиянам через механизм социального контракта. По словам главы государства, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек.

Размер и порядок финансовой поддержки граждан в рамках соцконтракта определяют региональные власти. Размер разовой денежной выплаты семьям с детьми в среднем по субъектам в 2017 году составил 36,8 тыс. руб., уточнили в Минтруде. Однако масштаб охвата ограничился несколькими десятками тысяч бедных семей: в том году социальные контракты были заключены с 65,4 тыс. семей.

Согласно майскому указу президента правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения. По данным Росстата за 2018-й, уровень бедности в России составил 12,9%, доходы 18,9 млн россиян оказались ниже прожиточного минимума (в 2017 году — 19,3 млн человек, или 13,2%).

Автор: Юлия Старостина
Теги: социальный контракт, Татьяна Голикова, диспансеризация, вакцинация ..., соцзащита, трудоустройство, повышение квалификации, уровень бедности
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