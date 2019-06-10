Госдеп заявил о признании итогов выборов в Молдавии

США считают, что февральские выборы в Молдавии были конкурентными и отражают волю народа, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

«Воля народа Молдавии, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства», — говорится в заявлении. Госдеп призвал все стороны проявить сдержанность и договориться о дальнейших путях посредством диалога.

24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. В соответствии с Конституцией, у депутатов было три месяца на формирование коалиции и правительства. 8 июня партии Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM («Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и Правда» объявили о формировании правительства, однако Конституционный суд Молдавии постановил, что парламент должен был завершить этот процесс до 7 июня.

9 июня КС приостановил полномочия президента Игоря Додона и постановил, что исполнять обязанности главы государства должен премьер Павел Филип. Филип назначил досрочные выборы на 6 сентября.