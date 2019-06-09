Кадыров потребовал «прекратить прессинг» следствия по делу Голунова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя следственные действия в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил, что разобраться в произошедшем получится, если общественность прекратит вмешиваться в это дело. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

«В деле Ивана Голунова разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг», — считает он.

При этом Кадыров отметил, что он не берется судить о виновности или невиновности журналиста.

«Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать [ход этого дела]», — добавил Кадыров, отметив, что в этих условиях спокойного и непредвзятого расследования быть не может.