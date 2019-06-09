«Россия 24» выпустила отредактированный материал про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленный сюжет по делу сотрудника издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. В нем информация о том, что корреспондент находился в состоянии опьянения, представлена теперь как версия полиции. Обновленная версия передачи «Дежурная часть», в которой появился сюжет, размещена на сайте «России 24».

«Они [полицейские] заявили нашей съемочной группе, что Голунов якобы в момент задержания находился в состоянии опьянения», — сообщил корреспондент «России 24».

Затем авторы программы на камеру показали справку, которая демонстрировалась в дневном сюжете, где ручкой была написала частица «не». Таким образом, из документа следует, что «по результатам освидетельствования не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения». Корреспондент телеканала в новой версии сюжета назвал приписку «не очень ясной правкой от руки».

Днем 9 июня телеканал выпустил сюжет, посвященный Голунову, в котором корреспондент «России 24» сообщил, что в момент задержания журналист находился «в состоянии опьянения», а какого именно — «эксперты установят позже».

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов после выхода первой версии материала сообщил, что обновленный сюжет выйдет вечером без некорректных данных об опьянении Голунова.