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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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«Россия 24» выпустила отредактированный материал про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленный сюжет по делу сотрудника издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. В нем информация о том, что корреспондент находился в состоянии опьянения, представлена теперь как версия полиции. Обновленная версия передачи «Дежурная часть», в которой появился сюжет, размещена на сайте «России 24».

«Они [полицейские] заявили нашей съемочной группе, что Голунов якобы в момент задержания находился в состоянии опьянения», — сообщил корреспондент «России 24».

Затем авторы программы на камеру показали справку, которая демонстрировалась в дневном сюжете, где ручкой была написала частица «не». Таким образом, из документа следует, что «по результатам освидетельствования не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения». Корреспондент телеканала в новой версии сюжета назвал приписку «не очень ясной правкой от руки».

Днем 9 июня телеканал выпустил сюжет, посвященный Голунову, в котором корреспондент «России 24» сообщил, что в момент задержания журналист находился «в состоянии опьянения», а какого именно — «эксперты установят позже».

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов после выхода первой версии материала сообщил, что обновленный сюжет выйдет вечером без некорректных данных об опьянении Голунова.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. При нем обнаружили пять пакетов с запрещенными веществами, при обыске у него дома позже нашли еще несколько свертков с порошком и весы. Его подозревают в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Кто пришел к Никулинскому суду поддержать Ивана Голунова. Фоторепортаж

Никулинский районный суд Москвы 8 июня поместил его под домашний арест на два месяца.

Теги: Иван Голунов
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