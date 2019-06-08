ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Журналист отрицает вину и утверждает, что наркотики ему подбросили. Его защита также говорила о процессуальных нарушениях в отношении Голунова после задержания — в частности, корреспонденту не давали связаться с юристом, родственниками и не предоставили питание.

После задержания Голунова в Москве и других городах прошли пикеты в поддержку журналиста. По данным «Медузы», в Москве акция по-прежнему продолжается.