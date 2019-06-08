ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится на сайте организации.
По мнению Дезира, Голунов — великолепный российский журналист, известный своими расследованиями о коррупции, в том числе среди чиновников. Журналисты в целом и такие корреспонденты-расследователи в частности «ни при каких обстоятельствах» не должны подвергаться преследованию из-за своей деятельности, отметил Дезир.
Представитель ОБСЕ призвал провести прозрачное расследование уголовного дела и освободить Голунова.
Журналист «Медузы» был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские заявляют, что обнаружили запрещенные вещества как при досмотре рюкзака Голунова, так и впоследствии при обыске у него дома.