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ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится на сайте организации.

По мнению Дезира, Голунов — великолепный российский журналист, известный своими расследованиями о коррупции, в том числе среди чиновников. Журналисты в целом и такие корреспонденты-расследователи в частности «ни при каких обстоятельствах» не должны подвергаться преследованию из-за своей деятельности, отметил Дезир.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Представитель ОБСЕ призвал провести прозрачное расследование уголовного дела и освободить Голунова.

Журналист «Медузы» был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские заявляют, что обнаружили запрещенные вещества как при досмотре рюкзака Голунова, так и впоследствии при обыске у него дома.

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Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Журналист отрицает вину и утверждает, что наркотики ему подбросили. Его защита также говорила о процессуальных нарушениях в отношении Голунова после задержания — в частности, корреспонденту не давали связаться с юристом, родственниками и не предоставили питание.

После задержания Голунова в Москве и других городах прошли пикеты в поддержку журналиста. По данным «Медузы», в Москве акция по-прежнему продолжается.

Теги: ОБСЕ, Иван Голунов, задержание, корреспондент
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