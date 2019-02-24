МИД Колумбии объявил об отзыве дипломатов из Венесуэлы

МИД Колумбии объявил об отзыве дипломатов из Венесуэлы

Колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время. Об этом говорится в сообщении главы МИД Колумбии Ольмеса Трухильо, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«С целью сохранения жизни и неприкосновенности колумбийских дипломатов они отправятся в Колумбию как можно скорее», — заявил Трухильо.

В сообщении главы колумбийского МИДа подчеркивается, что администрация «узурпатора Мадуро» понесет ответственность за любой акт агрессии или нарушение прав колумбийских дипломатов «в соответствии с международными нормами в ближайшие часы или дни».

Богота не признает законность президентства Николаса Мадуро, добавил министр. «Колумбия признает президента Хуана Гуаидо, которому благодарна за приглашение дипломатическим и консульским колумбийским чиновникам оставаться на венесуэльской территории» — заявил он.