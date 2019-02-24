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Госпереворот в Венесуэле ,  
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МИД Колумбии объявил об отзыве дипломатов из Венесуэлы

Колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время. Об этом говорится в сообщении главы МИД Колумбии Ольмеса Трухильо, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«С целью сохранения жизни и неприкосновенности колумбийских дипломатов они отправятся в Колумбию как можно скорее», — заявил Трухильо.

В сообщении главы колумбийского МИДа подчеркивается, что администрация «узурпатора Мадуро» понесет ответственность за любой акт агрессии или нарушение прав колумбийских дипломатов «в соответствии с международными нормами в ближайшие часы или дни».

Богота не признает законность президентства Николаса Мадуро, добавил министр. «Колумбия признает президента Хуана Гуаидо, которому благодарна за приглашение дипломатическим и консульским колумбийским чиновникам оставаться на венесуэльской территории» — заявил он.

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23 февраля Мадуро на фоне продолжающихся столкновений на границе объявил о разрыве дипотношений с Колумбией. Дипломаты и консульские сотрудники должны покинуть страну в течение 24 часов, говорится в сообщении МИД Венесуэлы. 

Ранее командование армии Венесуэлы по приказу Мадуро объявило о развертывании сил на границе с Колумбией. На запад Венесуэлы направили дополнительные подразделения для «защиты мира после закрытия границы». Обострение произошло из-за продолжающихся попыток оппозиции доставить в страну гуманитарную помощь. Грузовики пытаются прорваться в Венесуэлу со стороны Колумбии и Бразилии.
 

Теги: Колумбия, Венесуэла, дипломаты
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