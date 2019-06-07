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China Mobile $80 (+76,99%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Суд арестовал седьмого подозреваемого по делу об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд в Подмосковье арестовал седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой погиб бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Как сообщает ТАСС, речь идет о гендиректоре строительной компании Давиде Егиазаряне.

Ранее 7 июня в рамках дела были арестованы еще два человека — управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян.

Фигуранты не признали вину. По словам Акобяна, он пытался пресечь драку, отталкивал нападающего и призывал вызвать скорую. Егиазарян заявил, что не принимал участия в потасовке и является свидетелем. По словам адвоката Манукяна, его подзащитный в драке также не участвовал.

Под стражей находятся еще четверо подозреваемых, в том числе Сергей Ходжаян — его обвиняют в убийстве. Гражданин России Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян обвиняются в хулиганстве. Никто из арестованных не признает вину.

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Предположительно, в драке могли участвовать до десяти человек. Остальные соучастники объявлены в розыск.

Белянкин был убит в ночь на 2 июня возле бара «БирХаус» в Красногорске, когда решил вмешаться в массовую драку. Еще один мужчина получил ранения. По факту произошедшего возбуждены дела об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Теги: Красногорск, арест, массовая драка
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