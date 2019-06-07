Суд арестовал седьмого подозреваемого по делу об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд в Подмосковье арестовал седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой погиб бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Как сообщает ТАСС, речь идет о гендиректоре строительной компании Давиде Егиазаряне.

Ранее 7 июня в рамках дела были арестованы еще два человека — управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян.

Фигуранты не признали вину. По словам Акобяна, он пытался пресечь драку, отталкивал нападающего и призывал вызвать скорую. Егиазарян заявил, что не принимал участия в потасовке и является свидетелем. По словам адвоката Манукяна, его подзащитный в драке также не участвовал.

Под стражей находятся еще четверо подозреваемых, в том числе Сергей Ходжаян — его обвиняют в убийстве. Гражданин России Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян обвиняются в хулиганстве. Никто из арестованных не признает вину.