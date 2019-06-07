Фигурантов дела об убийстве экс-бойца спецназа объявили в розыск

Следственный комитет объявил в розыск соучастников массовой драки в Подмосковье, в которой был убит бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Семь участников стычки уже задержаны, четверо из находятся под стражей.

«Сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее СК задержал троих участников драки в Красногорске. По данным ТАСС, один из них сам явился в следственные органы. Предположительно, в драке могли участвовать до десяти человек.

Белянкин был убит в ночь на 2 июня у одного из баров в Красногорске, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дела об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По делу о драке уже арестованы на два месяца четверо фигурантов: граждане России Сергей Ходжанян и Сурен Маркосян, а также двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян.