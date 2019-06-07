Следователи задержали еще троих по делу об убийстве экс-бойца ГРУ

По делу проходят уже семь человек, четверых ранее до августа арестовал суд. Бывшего бойца Главного управления Генштаба, который принимал участие в военной операции в Сирии, убили во время драки в подмосковном Красногорске

Церемония прощания с Никитой Белянкиным (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следственный комитет задержал еще троих участников драки в подмосковном Красногорске, в результате которой погиб бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.

«Задержаны еще три фигуранта. С ними ведется оперативная работа», — рассказал источник «Москвы».

По данным ТАСС, один из них сам явился в следственные органы. По данным другого собеседника агентства, в драке могли участвовать до десяти человек.

По делу арестованы уже четверо фигурантов дела, в том числе и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжаян, а также гражданин России Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, их обвиняют в хулиганстве. Никто из них свою вину не признает.

Никита Белянкин, участвовавший в военной операции Минобороны в Сирии, был убит в ночь на 2 июня у одного из баров на Новотушинской улице в Путилково в Красногорском районе. Он стал свидетелем массовой драки, решил в нее вмешаться, чтобы разнять конфликтующих, и получил ножевое ранение, от которого скончался. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.