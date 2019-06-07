В Партии роста сочли работу Голунова возможной причиной его задержания

Федеральный секретарь Партии роста Александр Любимов заявил РБК, что по окончании Петербургского международного экономического форума намерен обсудить задержание журналиста Ивана Голунова с лидером партии, бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

«Механизм защиты предпринимателей все же дает результаты, а журналисты у нас вообще бесправные люди, — сказал Любимов. — Очень похоже, что профессиональная деятельность журналиста является причиной этого дела и оно сфабриковано». Он заявил о необходимости следить за процессуальными действиями.

«Я надеюсь, что мое имя, Титова, Партии роста на что-то влияет, но все это мягко говоря смешно, потому что судьям звонят, они зависят от вертикали, тем более СК, — сказал Любимов. — Но большое им спасибо, потому что вчера главная новость ПМЭФа была, что Калви не приехал, а сегодня, ко всем спикерам подходят с вопросами про журналиста [Голунова]».

На вопрос РБК о том, какие шаги будет предпринимать Партия роста, Любимов заявил, что сначала намерен обсудить ситуацию с Титовым.