В Партии роста сочли работу Голунова возможной причиной его задержания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,89 -0,20 EUR Бирж. 73,55 +0,22 Brent 62,87 +4,00% USD Нал. 65,44 64,50 EUR Нал. 73,97 73,01 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1339 +0,0071 BTC/USD Бирж. 7 938,00 +131,90 IMOEX 2 732,09 +0,14% RTSI 1 326,48 +0,50% DJIA 26 014,76 +1,14% Nasdaq 7 748,84 +1,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+76,72%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+76,72%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 12:32
Футболист сборной России Юрий Газинский перенес операцию на плече Спорт, 18:34 Сеть международных школ Brookes проводит дни открытых дверей Пресс-релиз, 18:18 В Доминикане умерла туристка из России Общество, 18:15 Си Цзиньпин назвал Трампа другом Политика, 18:07 СМИ узнали о предложении Анюкову перейти на тренерскую работу в «Зените» Спорт, 18:03 Мэй подала заявление об отставке с должности главы консерваторов Политика, 18:02 Мельниченко заявил об отсутствии претензий к Абызову по сделке с «Сибэко» Бизнес, 18:02 Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании» Бизнес, 18:00 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 17:51 Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии Политика, 17:49 В Партии роста сочли работу Голунова возможной причиной его задержания Общество, 17:49 Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж Общество, 17:48  «Урал» продлил контракт с Павлом Погребняком Спорт, 17:43 МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова Общество, 17:41
Общество ,  
0 
В Партии роста сочли работу Голунова возможной причиной его задержания

Федеральный секретарь Партии роста Александр Любимов заявил РБК, что по окончании Петербургского международного экономического форума намерен обсудить задержание журналиста Ивана Голунова с лидером партии, бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

«Механизм защиты предпринимателей все же дает результаты, а журналисты у нас вообще бесправные люди, — сказал Любимов. — Очень похоже, что профессиональная деятельность журналиста является причиной этого дела и оно сфабриковано». Он заявил о необходимости следить за процессуальными действиями.

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

«Я надеюсь, что мое имя, Титова, Партии роста на что-то влияет, но все это мягко говоря смешно, потому что судьям звонят, они зависят от вертикали, тем более СК, — сказал Любимов. — Но большое им спасибо, потому что вчера главная новость ПМЭФа была, что Калви не приехал, а сегодня, ко всем спикерам подходят с вопросами про журналиста [Голунова]».

На вопрос РБК о том, какие шаги будет предпринимать Партия роста, Любимов заявил, что сначала намерен обсудить ситуацию с Титовым.

Журналиста «Медузы» Илью Голунова задержали днем 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. МВД утверждает, что при себе у мужчины были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы. Полиция опубликовала фото с места обысков, но, как сообщают знакомые журналиста, они были сделаны не в квартире Голунова. Сам журналист считает произошедшее провокацией.

Общество
На пикетах в поддержку Голунова задержали журналистов

Днем 7 июня у здания столичного МВД прошла серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. Журналистов, принимавших участие в акции, задержала полиция.
 

Теги: журналист, задержание, Партия роста, новости РБК
Материалы по теме
Собчак назвала задержание Голунова беспределом и несправедливостью
Общество
Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова
Общество
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter