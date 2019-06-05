Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — сказал он.

Грызлов отметил, что стороны достигли договоренностей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон. Ожидается, что развод военных сил в районе станицы Луганской начнется уже 10 июня.

Однако, по словам Грызлова, у сторон существует непонимание относительно того, что новое соглашение в обязательном порядке должно предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия. «Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск», — добавил полпред.