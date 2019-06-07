СК завел пять новых дел после обстрела мирных жителей в Донбассе

СК завел пять новых дел после обстрела мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил еще пять уголовных дел после обстрелов в Донецке и Луганске с 30 мая по 1 июня. Об этом сообщается на сайте СК. Украинских силовиков заподозрили в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным следствия, Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины стреляли из тяжелых видов оружия по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское, Веселое самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также по поселку Донецкий самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате стрельбы пострадали шесть человек, включая ребенка.

В Донецке 4 июня украинские силовики открыли стрельбу в мечети с 70 прихожанами. СК также завел уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины во время встречи в Минске 5 июня договорилась о подготовке нового перемирия в Донбассе и прекращении огня. Соглашение могут подписать на следующей встрече 19 июня.

