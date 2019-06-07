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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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США решили отказаться от приема для обучения турецких пилотов на F-35

Власти США приняли решение прекратить принимать военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой высокопоставленных чиновников из США.

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Отмечается, что принятое решение не коснется летчиков, находящихся на территории США, а только тех, кто планировал начать обучение на авиабазе Люк (штат Аризона).

По данным источника агентства, на сегодняшний день обучение на авиабазе Люк проходят четыре турецких пилота. Еще два летчика из Турции работают на американской базе в качестве инструкторов. Кроме того, на авиабазе находятся 20 граждан Турции. Под руководством американских специалистов они проводят на военных самолетах тренировки. 

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Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась в июне 2018 года вопреки попыткам сенаторов заблокировать сделку из-за покупки Турцией российских C-400. 
К настоящему времени из 100 возможных истребителей Турция заказала у США 30 экземпляров F-35.

Ранее представитель Пентагона заявил о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией у России С-400.

Теги: Турция, F-35, пилоты
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