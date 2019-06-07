В Пентагоне заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400

В Пентагоне заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400

Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России «создает неприемлемые риски для США». Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц, выступая в Вашингтоне на форму, посвященном оборонной политике Евросоюза.

«С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США», — приводит слова Винтернитца турецкое издание Milli Gazete.

Турция и Россия в конце 2017 года заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

Ранее США предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от поставок российских систем ПВО С-400. При этом постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.