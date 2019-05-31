СМИ узнали о согласии Трампа и Эрдогана создать рабочую группу по С-400

СМИ узнали о согласии Трампа и Эрдогана создать рабочую группу по С-400

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу для обсуждения разногласий по поставкам Анкаре российских систем ПВО С-400. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник.

По его данным, президенты провели телефонный разговор в среду, 29 мая, в ходе которого Эрдоган в очередной раз озвучил Трампу предложение о совместной рабочей группе.

Эту информацию Bloomberg подтвердили неназванные американские и турецкие чиновники. При этом, отмечает агентство, Трамп и Эрдоган разошлись во мнениях о задачах будущей группы. Как заявили американские источники, возможные результаты деятельности нового органа поддержат точку зрения США о том, что приобретение Турцией C-400 подвергнет риску программу истребителя пятого поколения F-35.

Как пишет Bloomberg, пока не известно, какой следующий шаг стороны предпримут для формирования рабочей группы, когда начнется ее работа и как долго она продлится.