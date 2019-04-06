Попытки британского правительства согласовать или отложить Brexit в течение почти трех лет после референдума у многих уже вызывают только усмешку. Но смех смехом, а британцам надо как-то планировать жизнь после Brexit. В том числе и ученым: для них в этом уравнении неизвестных куда больше, чем параметров.
Первый среди равных
Британская наука — самая мощная в ЕС, об этом говорят как наукометрические данные, так и здравый смысл. Почти тысячелетняя академическая традиция, Ньютон и яблоко, известные во всем мире научные школы. Одна из немногих в мире образовательных систем, которая является не общественным благом, а прибыльным бизнесом. Но бизнес это международный — британское образование платное и привлекает при этом массу иностранных студентов.
Ее сила — в балансе интегрированности и независимости, универсальности и инаковости. Как член ЕС Великобритания была открыта всем европейским студентам и сотрудникам. Не нужно получать разрешение на работу, не нужно делать визу — нашел позицию, сел на самолет и прилетел. Не нужно учить иностранный язык для повседневной жизни (английский не в счет, все ученые на нем хоть как-то говорят, даже если работают в своей стране), не нужно подтверждать диплом, не нужно разрывать связи с предыдущим местом работы (наоборот, сотрудничество внутри ЕС горячо поддерживается, в том числе финансово). Интегрированность открывает дорогу. А инаковость мотивирует идти по ней.
В Британии американская университетская система (точнее, в США британская). В ней мало постоянных позиций и много академической мобильности, много возможностей для самостоятельного роста молодого сотрудника, много денег, как европейских, так и местных, много гибкости. Недаром нобелевский лауреат российского происхождения Андрей Гейм уехал из Нидерландов, где был весьма успешен, в Великобританию — все ради независимости и роста. Кстати, болонская система, которую внедряют российские университеты, пришла совсем не из Болоньи — в Италии люди также учились пять лет и получали дипломы, но победила британская система, на которую пришлось перейти всем. Более того, Великобритания, там, где это было можно, вводила собственные нормы регулирования спорных областей исследований — более либеральные, чем в целом по Евросоюзу. В Британии разрешено генетическое редактирование эмбрионов, мягче трактуется проблема ГМО, нет радикального немецкого отказа от ядерной энергетики. Эти свободы привлекают исследователей. В итоге островная наука в честной конкуренции регулярно выигрывает крупные европейские исследовательские гранты.