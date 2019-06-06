В Дубае 15 человек погибли в аварии с туристическим автобусом

В Дубае 15 человек погибли в аварии с туристическим автобусом

В Дубае туристический автобус попал в аварию, в результате 15 человек погибли. Об этом сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter.

ДТП произошло в 17:40 по местному времени (16:40 мск). В полиции рассказали, что автобус врезался в дорожный знак. Всего в нем был 31 человек.

Отмечается, что у транспортного средства были номерные знаки Омана. По данным полиции, погибшими оказались люди разных национальностей. Некоторые получили серьезные ранения, их госпитализировали. Ведется расследование произошедшего.

Оманская национальная транспортная компания (MWASALA) рассказала в своем Twitter, что в результате аварии погибли 15 человек и пострадали пятеро. Компания выразила соболезнования и заявила, что находится в контакте с властями Дубая. MWASALA также приостановила движение по маршрутам из Маската в Дубай и обратно.