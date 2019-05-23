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Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали

Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa. Решается вопрос о его аресте.

Мужчину задержали накануне вечером после допроса, сообщает Radio Siena TV. По предварительным данным, 37-летний водитель отвлекся от дороги и потерял контроль над управлением. Ранее сообщалось, что водитель мог потерять сознание. По словам представителя полиции, мужчину проверили на алкоголь, тест оказался отрицательным.

Общество
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

Авария произошла утром 22 мая на автодороге Сиена — Флоренция. Автобус съехал в овраг и перевернулся. В результате погибла россиянка, СМИ сообщали, что она была руководителем туристической группы. 37 человек получили травмы разной степени тяжести, среди них 19 россиян, сообщило посольство России в Риме. Всего в автобусе было 60 человек. Утром 23 мая дипмиссия сообщила в Twitter, что 14 россиян выписаны.

Теги: Италия, водитель, ДТП с автобусом, российские туристы
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