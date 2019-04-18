Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти. Один из пострадавших умер в больнице. Ранее сообщалось о 28 погибших. Все они — туристы из Германии.

В аварии пострадали 27 человек. По данным властей, двое из них — граждане Португалии, остальные иностранцы. Как сообщает Reuters, трое раненых перенесли операцию. В больнице агентству рассказали, что среди пострадавших не было детей.

Авария произошла вечером 17 апреля на юго-востоке острова в муниципалитете Санта-Круш. Автобус, в котором было 55 человек, потерял управление на крутом повороте, съехал с дороги, перевернулся и упал на крышу жилого дома.

Причины ДТП устанавливаются. В качестве одной из версий полиция называет отказ тормозов.

