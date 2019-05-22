Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство России в стране.

Уточняется, что еще 19 человек пострадали (речь в основном идет о легких травмах) и были направлены в две больницы Сиены. В медучреждениях находятся российские дипломаты, которые устанавливают личности потерпевших.

ДТП произошло ранее 22 мая. Автобус съехал с дороги по пути из Флоренции в Сиену и перевернулся. В нем находились 60 человек.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Директор департамента дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио говорил, что водителя проверили на алкоголь, тест был отрицательным.