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Общество ,  
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Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство России в стране.

Уточняется, что еще 19 человек пострадали (речь в основном идет о легких травмах) и были направлены в две больницы Сиены. В медучреждениях находятся российские дипломаты, которые устанавливают личности потерпевших.

Общество
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

ДТП произошло ранее 22 мая. Автобус съехал с дороги по пути из Флоренции в Сиену и перевернулся. В нем находились 60 человек.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Директор департамента дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио говорил, что водителя проверили на алкоголь, тест был отрицательным.

Теги: Посольство, Италия, ДТП
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