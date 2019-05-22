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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии
В Италии перевернулся автобус, в котором, по предварительной информации, были туристы из России. Известно об одном погибшем
Фото: @emergenzavvf / Twitter

Автобус перевернулся утром 22 мая на автодороге Сиена — Флоренция. Инцидент произошел около 09:00 по местному времени, сообщает Corriere di Siena.

По данным издания Sienafree, инцидент произошел примерно в 7 км от Сиены. По информации спасателей, всего в автобусе находилось 50 человек. По неофициальным данным, все они туристы из России.

В посольстве России РБК сообщили, что получили информацию от Департамента гражданской защиты Италии о том, что на дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с предположительно российскими туристами на борту.

«Всего в автобусе находились 60 человек. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, десять человек пострадали. Среди них четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена. Сотрудники посольства выехали в город Сиена, для того чтобы установить личный контакт с пострадавшими, оказать им всю посильную помощь и прояснить обстоятельства произошедшего», — заявили РБК в дипмиссии.

По данным агентства ANSA, погиб один человек, несколько пассажиров пострадали. По информации Sienanews, жертвой стала 40-летняя женщина, которая предположительно была руководителем туристической группы.

Полиция пока устанавливает причины случившегося. По предварительной информации, автобус съехал с дороги, упал в овраг и перевернулся. Указывается, что водитель по неясной пока причине мог потерять сознание.

«По не подтвержденной окончательно информации, наши туристы там есть. Разбираемся дальше — сколько, откуда, насколько пострадали, застрахованы - не застрахованы», — заявила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы не знаем, действительно ли там российские туристы, самостоятельные они или какого-то оператора. Мы в тесном контакте со всеми операторами на итальянском направлении, они эту информацию уточняют», — сообщил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Автобус принадлежит итальянской компании «Европа Вояж», это туристическая компания, которая организует экскурсионные поездки по Италии. Работают они со многими туроператорами и в России, и, судя по всему, в странах СНГ тоже. Есть вероятность, что это не российские туристы, а русскоязычные. Я пообщалась с основными операторами по Италии: ни у кого пока туристов в этом автобусе не было. Нам нужно ждать официальной информации полиции и гражданство пострадавших тоже нужно выяснять», — сообщила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Италия, автобус
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В Германии один человек погиб после аварии междугородного автобуса
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