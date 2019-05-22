Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

В Италии перевернулся автобус, в котором, по предварительной информации, были туристы из России. Известно об одном погибшем

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Автобус перевернулся утром 22 мая на автодороге Сиена — Флоренция. Инцидент произошел около 09:00 по местному времени, сообщает Corriere di Siena.

По данным издания Sienafree, инцидент произошел примерно в 7 км от Сиены. По информации спасателей, всего в автобусе находилось 50 человек. По неофициальным данным, все они туристы из России.

В посольстве России РБК сообщили, что получили информацию от Департамента гражданской защиты Италии о том, что на дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с предположительно российскими туристами на борту.

«Всего в автобусе находились 60 человек. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, десять человек пострадали. Среди них четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена. Сотрудники посольства выехали в город Сиена, для того чтобы установить личный контакт с пострадавшими, оказать им всю посильную помощь и прояснить обстоятельства произошедшего», — заявили РБК в дипмиссии.