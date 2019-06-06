Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 65,19 -0,21 EUR Бирж. 73,21 -0,17 Brent 60,85 +1,10% USD Нал. 65,59 64,83 EUR Нал. 73,65 72,85 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1229 +0,0009 BTC/USD Бирж. 7 797,50 +8,10 IMOEX 2 714,22 +0,46% RTSI 1 311,48 +0,62% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+4,83%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+4,83%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
Алекперов назвал комфортной цену на нефть на уровне $60–70 Экономика, 10:35 Начальника колонии Копейска задержали по подозрению в получении взятки Общество, 10:27 Сборная Бразилии потеряла Неймара перед стартом Кубка Америки Спорт, 10:23 Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера Общество, 10:19 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 10:14 Кудрин из-за дела Калви вспомнил о рейдерском захвате в романе Пушкина Бизнес, 10:10 Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов Финансы, 10:08 Набиуллина назвала первопричину обращения людей за кредитами Экономика, 10:08 Когда Facebook запустит свой токен Крипто, 10:04 Ant Yapı представит на ПМЭФ свои первые девелоперские проекты в России Пресс-релиз, 10:00 Леонид Богуславский: «Устроиться в «Газпром» престижнее, чем в стартап» Экономика инноваций, 10:00  Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу Калви Бизнес, 09:59 SberCloud будет развивать искусственный интеллект с американской Nvidia Технологии и медиа, 09:58 Синоптики сообщили о приближении жары в Москве к абсолютному рекорду Общество, 09:57
Общество ,  
0 
Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Музыкант и продюсер Бари Алибасов в сознании и разговаривает, но пока еще находится в реанимации. Об этом РБК сообщил его сын Бари Алибасов.

«Сейчас еду в больницу. Вчера разговаривал [с отцом], жив, здоров. <…> Еду уточнять», — сказал он.

Накануне бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин сообщил, что продюсеру понадобится операция, но не уточнил, какая именно.

Политика
Сын Бари Алибасова назвал причину его госпитализации

4 июня Алибасова госпитализировали в одну из московских клиник с ожогом пищевода. Его сын рассказал, что музыкант случайно «перепутал стаканы» и выпил жидкость для очистки труб вместо сока. В НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского РБК сообщили, что Алибасов находится в отделении токсиреанимации.

 

Теги: новости РБК, продюсер, госпитализация
Материалы по теме
Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова
Общество
В больнице сообщили о тяжелом состоянии Бари Алибасова
Общество
Сын Бари Алибасова назвал причину его госпитализации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter