Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Музыкант и продюсер Бари Алибасов в сознании и разговаривает, но пока еще находится в реанимации. Об этом РБК сообщил его сын Бари Алибасов.

«Сейчас еду в больницу. Вчера разговаривал [с отцом], жив, здоров. <…> Еду уточнять», — сказал он.

Накануне бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин сообщил, что продюсеру понадобится операция, но не уточнил, какая именно.

4 июня Алибасова госпитализировали в одну из московских клиник с ожогом пищевода. Его сын рассказал, что музыкант случайно «перепутал стаканы» и выпил жидкость для очистки труб вместо сока. В НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского РБК сообщили, что Алибасов находится в отделении токсиреанимации.



