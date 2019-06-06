Представитель Алибасова сообщил о составленном продюсером завещании

Музыкант и продюсер Бари Алибасов составил и подписал в НИИ им. Склифосовского завещание. Об этом РБК сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По словам представителя Алибасова, продюсер вызвал нотариуса в отделение реанимации, где он проходит лечение после отравления. Горжанкин отметил, что это не первое завещание музыканта: он внес изменения в предыдущий документ.

Согласно новому распоряжению, девятикомнатная квартира общей площадью 220 кв. м в доме в Мерзляковском переулке в Москве, а также еще две квартиры в том же доме площадью около 100 кв. м каждая будут оставлены сыну продюсера Бари. Его жене Лидии Федосеевой-Шукшиной Алибасов завещал земельный участок в Подмосковье стоимостью около $500 тыс., а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие бумаги на общую сумму около $2 млн.

Правообладателями группы «На-На» назначены ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и смежные права.