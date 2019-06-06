S7 предложила использовать технологию Face ID вместо посадочных талонов

Авиакомпания S7 предлагает использовать технологию Face ID для распознавания лиц пассажиров, что позволит им удобнее проходить контроль на гейтах при посадке в самолет вместо используемых ныне посадочных талонов.

«Мы предлагаем оптимизацию сервисов, принятие решений с помощью искусственного интеллекта <...> среди новых сервисов — Face ID, когда пассажир проходит к самолету, ни разу не доставая посадочный талон», — заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель гендиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, обслуживание такого сервиса может стоить до 100 млн руб. в год. Воронин отметил, что в мире описанная им схема пока не реализована и Россия может стать первой страной.

В конце мая японский телеканал NHK сообщил, что аэропорт Нарита планирует заменить посадочные талоны системой распознавания лиц уже в следующем году.