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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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S7 предложила использовать технологию Face ID вместо посадочных талонов

Авиакомпания S7 предлагает использовать технологию Face ID для распознавания лиц пассажиров, что позволит им удобнее проходить контроль на гейтах при посадке в самолет вместо используемых ныне посадочных талонов.

«Мы предлагаем оптимизацию сервисов, принятие решений с помощью искусственного интеллекта <...> среди новых сервисов — Face ID, когда пассажир проходит к самолету, ни разу не доставая посадочный талон», — заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель гендиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, обслуживание такого сервиса может стоить до 100 млн руб. в год. Воронин отметил, что в мире описанная им схема пока не реализована и Россия может стать первой страной.

Технологии и медиа
Внуково разрешит использовать электронные посадочные талоны с 1 июня

В конце мая японский телеканал NHK сообщил, что аэропорт Нарита планирует заменить посадочные талоны системой распознавания лиц уже в следующем году.

В России Минтранс только в феврале 2019 года разрешил использовать для прохода в «стерильные» зоны аэропортов и посадки в самолет не бумажные, а электронные посадочные талоны, которые пассажир может скачать на свой гаджет после онлайн-регистрации на рейс. Вскоре обслуживание пассажиров с электронными посадочными талонами начал аэропорт Домодедово, его примеру последовал Шереметьево, а в мае — Внуково.

Теги: S7
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В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации
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