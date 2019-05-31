В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации

Международный аэропорт Нарита в 75 км от Токио собирается со следующего года ввести технологию распознавания лиц, сообщает телеканал NHK.

Технологию разработала японская компания NEC, которая производит электронную и компьютерную технику и телекоммуникационное оборудование. Ее внедрение должно позволить сократить время ожидания для пассажира при регистрации на рейс.

Для того чтобы воспользоваться системой, пассажир должен загрузить свои фото, а также внести паспортные данные и информацию о билетах в базу данных при регистрации на рейс. После этого ему не нужно будет предъявлять документы во время сдачи багажа и прохождения контроля. Паспорт нужно будет показать на иммиграционном контроле, уточняет Kyodo.

Компания-оператор аэропорта сообщила, что в начале новая технология будет использована для некоторых рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways.

Инициатива связана с проведением в Токио летних Олимпийских и Параолимпийских игр в 2020 году, что приведет к увеличению туристического потока в Японию.