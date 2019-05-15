Внуково разрешит использовать электронные посадочные талоны с 1 июня

С 1 июня 2019 года пассажиры всех рейсов, выполняемых из аэропорта Внуково по внутрироссийским направлениям, смогут использовать электронные посадочные талоны.

В сообщении аэропорта говорится, что отсканировать код электронного посадочного талона с экрана смартфона или распечатки можно будет на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета и на выходах для посадки в самолет.

«В случае использования электронного посадочного талона убедитесь, что яркость экрана мобильного устройства является достаточной для его считывания, а на экране отсутствуют антибликовая и прочие защитные пленки/стекла, не позволяющие произвести сканирование информации», — предупреждает пресс-служба Внуково.

В случае необходимости на стойках регистрации или в киосках саморегистрации по-прежнему можно будет получить бумажный посадочный талон.

В феврале 2019 года Минтранс разрешил авиапассажирам использовать получаемые при онлайн-регистрации на рейсы электронные посадочные талоны для проходы в «стерильные» зоны аэропортов и посадки в самолет (при наличии у аэропортов соответствующего оборудования). Уже в феврале обслуживание пассажиров с электронными посадочными талонами начал аэропорт Домодедово, а в апреле — Шереметьево.