Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны на самолет

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,21 -0,07 EUR Бирж. 74,88 -0,10 Brent 65,77 -1,16% USD Нал. 66,65 65,83 EUR Нал. 75,34 74,43 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1310 -0,0001 BTC/USD Бирж. 4 040,00 63,00 IMOEX 2 452,07 -0,82% RTSI 1 166,38 -0,91% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+31,43%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+31,43%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 13:48
Владельцы Chanel назначили преемника Карла Лагерфельда Бизнес, 17:12 Американская торговая палата связала арест Калви с бизнес-конфликтом Бизнес, 17:07 Единороссы согласились смягчить муниципальный фильтр на выборах Политика, 16:54 Как не потерять свои деньги: ФБР назвало признаки мошеннических ICO Крипто, 16:39 Защита Навального попросила снять арест с его счетов по «делу «Ив Роше» Общество, 16:38 Во Франции осквернили 80 могил на еврейском кладбище Общество, 16:33 «Все, что я умею, — делать коллекции»: чем запомнился Карл Лагерфельд Общество, 16:29  Успеть за 180 секунд: как портативные дефибрилляторы спасают жизни РБК и Philips, 16:29 Ввоз товара в Россию: что делать с товарными знаками Pro, 16:27 Карл Лагерфельд скончался на 86 году жизни: вспоминаем кайзера мира моды Стиль, 16:26 Депутатов и сенаторов подписали на «Советскую Россию» и «Беспризорника» Политика, 16:24 В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли шесть человек Общество, 16:20 «Роскино» предложили лишить эксклюзива на продвижение кино за рубежом Технологии и медиа, 16:14 Чистая прибыль «Победы» за год упала почти вдвое Бизнес, 16:11
Общество ,  
0 
Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны на самолет

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минтранса, разрешающий пассажирам использовать электронные посадочные талоны при регистрации на рейс. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

«Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», — говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что пассажиры смогут использовать такие талоны при наличии в аэропорту специальных систем и устройств, сканирующих штрих-код. При этом перевозчик должен будет оповещать о возможности использовать электронные талоны. В аэропортах также останется возможность распечатать талон на бумаге или получить его при регистрации.

Общество
Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах

В пресс-службе московского аэропорта Домодедово РБК сообщили, что готовы в полной мере обслуживать пассажиров по электронным талонам. В аэропорту отметили, что в 2018 году в Домодедово появились автоматизированные турникеты (eGate), которые считывают штрих-коды и QR-коды как с бумажных, так и с электронных носителей. «Все выходы на посадку в едином терминале Домодедово оснащены eGate», — отметили в в пресс-службе.

В начале сентября 2017 года Минтранс утвердил приказ, согласно которому авиапассажиры могут использовать электронные талоны. По новым правилам они могут быть оформлены в виде штрих-кода, который присылают на любой электронный носитель. При желании его можно распечатать. Приказ направили на государственную регистрацию в Министерство юстиции, однако в октябре того же года Минюст вернул его на доработку.

Теги: Минтранс, Минюст, электронные посадочные талоны
Материалы по теме
Минтранс разрешил электронные посадочные талоны
Общество
Минюст вернул на доработку приказ об электронных посадочных талонах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter