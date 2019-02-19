Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны на самолет

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минтранса, разрешающий пассажирам использовать электронные посадочные талоны при регистрации на рейс. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

«Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», — говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что пассажиры смогут использовать такие талоны при наличии в аэропорту специальных систем и устройств, сканирующих штрих-код. При этом перевозчик должен будет оповещать о возможности использовать электронные талоны. В аэропортах также останется возможность распечатать талон на бумаге или получить его при регистрации.

В пресс-службе московского аэропорта Домодедово РБК сообщили, что готовы в полной мере обслуживать пассажиров по электронным талонам. В аэропорту отметили, что в 2018 году в Домодедово появились автоматизированные турникеты (eGate), которые считывают штрих-коды и QR-коды как с бумажных, так и с электронных носителей. «Все выходы на посадку в едином терминале Домодедово оснащены eGate», — отметили в в пресс-службе.