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В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиры теперь смогут оформить электронный посадочный талон во время регистрации на рейс на сайте авиакомпании или через мобильное приложение перевозчика. Помимо этого можно будет распечатать посадочный талон на специальных устройствах, которые уже установили у стоек регистрации.

Проверка такого талона будет проводиться в два этапа: сначала подлинность документов проверят с помощью автоматизированной системы сотрудники авиационной безопасности аэропорта, затем пассажира проведут в «стерильную» зону, где электронный талон проверит диспетчер с помощью системы контроля.

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«Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей», — говорится в сообщении аэропорта.

Шереметьево стал вторым столичным аэропортом, где заработало обслуживание электронных посадочных талонов. Первым такую систему запустили в Домодедово. Также пассажиров с электронными талонами принимают некоторые аэропорты в регионах.​

Теги: Шереметьево, Аэропорт, посадочный талон
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