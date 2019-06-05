В Госдепе заявили о запланированных встречах с Россией по СНВ-3

В Госдепе заявили о запланированных встречах с Россией по СНВ-3

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты и Россия запланировали встречи по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом она сообщила в интервью радиостанции Defence One на полях форума в Сингапуре.

Ведущий задал вопрос, почему в ходе форума она не обсуждала с российскими и китайскими коллегами вопрос о продлении СНВ-3.

«Это не тот уровень. У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии», — ответила она.

Томпсон добавила, что ожидается обсуждение с российской и китайской сторонами по контролю за вооружениями, но прежде всего по договорам о военном сотрудничестве.