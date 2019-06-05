Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией

Несколько членов Конгресса предложили американскому президенту продлить договор СНВ-3, предусматривающий ограничение стратегических наступательных вооружений с Россией

Фото: Jose Luis Magana / AP

В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

«Без ограничений, предусмотренных договоров СНВ-3, Россия, сможет быстро нарастить свой ядерный арсенал, заставив США вступить в гонку вооружений с целью достигнуть паритета», - говорится в письме (опубликованном на странице Менендеса), которое подписали несколько сенаторов и членов Палаты представителей от Демпартии.

В документе также содержится критика администрации Трампа, сократившей численность сотрудников Государственного департамента и вышедшей из ряда соглашений о сокращении вооружений.

Ранее в Госдепе США заявили о том, что запланировали несколько встреч с Россией касательно обсуждения СНВ-3. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Андреа Томпсон, соответствующие консультации ведутся в том числе и с Китаем.

29 мая Трамп заявил о том, что примет решение о продлении СНВ-3 будет принято в следующем году.