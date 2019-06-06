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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Путин осудил санкции против Венесуэлы

Санкции в отношении Венесуэлы приводят к тому, что страдают не только граждане этой страны, но и мировая экономика. Об этом на встрече с главами мировых информагентств заявил президент России Владимир Путин, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Нельзя вмешиваться во внутренние дела, тем более нельзя применять меры санкционного характера», — заявил он и добавил, что Москва не одобряет, а осуждает их.

«Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле. То что? С кем борются-то? С [президентом Николасом] Мадуро или с населением?» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о позиции США по Венесуэле, Путин заявил, что Штаты «думают про эту страну как про свой задний двор».

Экономика
США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям

В январе Вашингтон ввел ограничения против венесуэльской государственной компании PDVSA, которая владеет в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. Как отмечал Reuters, после этих мер объем экспорта нефти PDVSA снизился в целом на 40%. Под американскими санкциями также оказались четыре венесуэльских губернатора и шестеро высокопоставленных силовиков.

В мае, как сообщили источники агентства, Штаты направили предупреждения компаниям, осуществляющим поставки авиатоплива в Венесуэлу. Отмечалось, что в случае продолжения поставок им могут грозить санкции

США считают законным президентом Венесуэлы оппозиционера и главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который в январе провозгласил себя главой государства. Оппозиция пока не добилась свержения Мадуро, несмотря на экономическое давление.

Теги: Владимир Путин, Венесуэла, Санкции
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