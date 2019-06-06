Путин осудил санкции против Венесуэлы

Санкции в отношении Венесуэлы приводят к тому, что страдают не только граждане этой страны, но и мировая экономика. Об этом на встрече с главами мировых информагентств заявил президент России Владимир Путин, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Нельзя вмешиваться во внутренние дела, тем более нельзя применять меры санкционного характера», — заявил он и добавил, что Москва не одобряет, а осуждает их.

«Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле. То что? С кем борются-то? С [президентом Николасом] Мадуро или с населением?» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о позиции США по Венесуэле, Путин заявил, что Штаты «думают про эту страну как про свой задний двор».