США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,83 +0,44 EUR Бирж. 72,47 +0,65 Brent 67,80 -4,33% USD Нал. 65,25 64,35 EUR Нал. 72,75 71,78 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1177 +0,0024 BTC/USD Бирж. 7 769,00 +141,50 IMOEX 2 618,61 -0,76% RTSI 1 275,42 -1,34% DJIA 25 348,28 -1,66% Nasdaq 7 599,18 -1,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
L Brands $35 (+44,81%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
L Brands $35 (+44,81%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 12:06
Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 20:10 Канада отыгралась за 0,3 секунды до сирены и вышла в полуфинал ЧМ Спорт, 20:10 В «Транснефти» назвали сроки поступления чистой нефти в Польшу Бизнес, 20:09 В США банкира обвинили в выдаче кредита ради поста в администрации Трампа Общество, 19:59 Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми переводами денег Финансы, 19:54 Рогозин анонсировал использование ракет «Сатана» для космических пусков Технологии и медиа, 19:53 Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями Технологии и медиа, 19:52 Минюст потребовал предоставить данные о назначенных Зеленским чиновниках Политика, 19:44 СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово Общество, 19:39 СК заявил о поимке организатора покушения на волгоградского губернатора Общество, 19:34 Как одеться на закрытый концерт Земфиры РБК и ЦУМ, 19:32 Сборная России по хоккею победила США в четвертьфинале чемпионата мира Спорт, 19:28 Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии Политика, 19:26 За три года биткоин подорожал в 18 раз: что будет дальше Крипто, 19:24
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям
США сообщили компаниям, осуществляющим поставки авиатоплива в Венесуэлу, что они должны прекратить их, иначе они могут попасть под санкции
Фото: Jorge Silva / Reuters

Про предупреждение американских властей сообщил Reuters со ссылкой на свои источники. По словам собеседников агентства, звонки из Государственного департамента поступили в несколько крупных компаний в Швейцарии и Великобритании. Представители внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов сообщили, что в случае продолжения поставок тех ждут санкции.

Запрет, по задумке представителей Госдепа, должен стать дополнительной мерой давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речи об ограничениях на поставки дизельного топлива пока не идет.

Политика
Мадуро отреагировал на решение США запретить полеты в Венесуэлу

В марте США уже предлагали продавцам нефтепродуктов сократить сотрудничество с правительством Венесуэлы под угрозой санкций, имелись в виду в том числе ограничения на поставки бензина.

В январе текущего года Вашингтон ввел ограничения против венесуэльской государственной компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA снизился на 40%.

Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

США считают законным президентом Венесуэлы оппозиционера и главу парламента Хуана Гуаидо, который в январе провозгласил себя главой государства. Несмотря на экономическое давление, добиться свержения Мадуро венесуэльской оппозиции пока не удалось.

Фотогалерея 
Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

Автор: Артем Филипенок
Теги: Санкции, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо
Материалы по теме
Захарова раскритиковала США за возобновление поставок нефти из Венесуэлы
Политика
ЦБ Венесуэлы опроверг отказ от операций по картам Visa и Mastercard
Деньги
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter