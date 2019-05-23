США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям

США сообщили компаниям, осуществляющим поставки авиатоплива в Венесуэлу, что они должны прекратить их, иначе они могут попасть под санкции

Фото: Jorge Silva / Reuters

Про предупреждение американских властей сообщил Reuters со ссылкой на свои источники. По словам собеседников агентства, звонки из Государственного департамента поступили в несколько крупных компаний в Швейцарии и Великобритании. Представители внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов сообщили, что в случае продолжения поставок тех ждут санкции.

Запрет, по задумке представителей Госдепа, должен стать дополнительной мерой давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речи об ограничениях на поставки дизельного топлива пока не идет.

В марте США уже предлагали продавцам нефтепродуктов сократить сотрудничество с правительством Венесуэлы под угрозой санкций, имелись в виду в том числе ограничения на поставки бензина.

В январе текущего года Вашингтон ввел ограничения против венесуэльской государственной компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA снизился на 40%.