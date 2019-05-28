Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля. Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок, называет ситуацию критической, но рассчитывает избежать банкротств

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Маржа на нуле

Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал «Биржевой товарный рынок России», который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

Чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС по состоянию на 24 мая упала до 50 коп. за литр, по АИ-95 — 1,9 руб. за литр, сказал РБК генеральный директор инвестгруппы «Петромаркет» Иван Хомутов. По его словам, до этого от продажи литра АИ-92 заправки в среднем зарабатывали около 5 руб., а АИ-95 — 6,5 руб. Таким образом, маржа на АИ-92 упала в 10 раз, а на АИ-95 — почти в 3,5 раза.

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири. Это на порядок ниже нормальных рыночных значений в 20% на этом рынке, говорится в отчете Thomson Reuters Kortes от 27 мая, который поступил в РБК.

«Маржа начала заметно снижаться в 20-х числах апреля 2019 года, когда начался быстрый рост отпускных цен НПЗ, а за ним и рост цен нефтебаз», — отметил Хомутов. По его мнению, снижение маржи вызвано тем, что НПЗ и нефтебазы в середине апреля перестали сдерживать цены на топливо, чтобы покрыть собственные убытки. На прошлой неделе нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в 2017 году, пожаловалась Федеральная антимонопольная служба.

Розничные цены на столичных АЗС 27 мая выросли в среднем на 4–7 копеек к уровню прошлой недели, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Литр АИ-92 стоил 42,39 руб., АИ-95 — 46,25 руб.

Биржевые цены на бензин АИ-92 с 15 апреля по 15 мая выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%. После рекомендации ФАС 22 мая увеличить продажи топлива на внутренний рынок они стали снижаться.

Надежда на регуляторов

Президент Российского топливного союза (РТС, объединяет сети независимых АЗС) Евгений Аркуша сказал РБК, что к убыткам для розницы привел рост биржевых и мелкооптовых цен на бензин выше индикативных, указанных в соглашении с правительством, которое крупные нефтяники заключили в конце 2018 года. Это было связано со снижением поставок топлива на внутренний рынок. На совещании, проведенном 24 мая в Минэнерго, были даны поручения нефтяным компаниям увеличить объем поставок топлива на внутренний рынок и его продаж на бирже, сказал Аркуша. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК. Ранее такие же рекомендации дала и ФАС, рассказали источники РБК.

«Эти поручения уже выполняются, и, как следствие, биржевые цены стали падать. Сейчас пока еще ситуация с маржой на АЗС по реализации бензина критическая по сравнению с началом года, но принятые регуляторами меры дают надежду, что ситуация улучшится и мы не столкнемся с угрозами банкротства, как это было в прошлом году», — отметил глава РТС.

«Мы действительно терпим убытки в рознице и покрываем их за счет других сегментов, в частности добычи. Но выхода нет — соглашение с правительством приходится выполнять. Рассчитываем только на скорректированную форму демпфера (демпфирующий акциз — компенсация недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок нефтяникам от государства. — РБК), которую обещали представить на днях», — сказал РБК источник в крупной нефтяной компании.

«Ниже текущих показателей маржа продажи бензина уже вряд ли упадет: регулятор, скорее всего, не допустит еще большего роста отпускных цен НПЗ. Но и роста маржи ждать вряд ли стоит: собственникам АЗС в условиях сдерживания государством цен в рознице придется привыкать к работе с низкой прибыльностью топливного бизнеса», — считает Хомутов.

«Роснефть» соблюдает объемы поставок бензина на внутренний рынок в соответствии с соглашением с правительством. Поэтому компания не может быть угрозой для рынка розничной реализации топлива», — сказал РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Представители «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа не ответили на запросы РБК.

20 мая владельцы независимых заправок предупредили Козака о резком росте биржевых цен на бензин, соответствующие письма в правительство направили Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров нефтепродуктов и владельцев независимых АЗС) и РТС. 21 мая вице-премьер успокоил рынок: «Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет».